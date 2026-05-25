Die Hoffnung auf sinkende Strompreise beflügelte in Tokio vor allem den energieintensiven KI-Sektor. Japans stark von Energieimporten abhängige Wirtschaft profitierte besonders von der Aussicht ‌auf eine Öffnung der Strasse von Hormus. US-Präsident Donald Trump hatte am Wochenende erklärt, Washington und Teheran hätten dazu weitgehend eine Absichtserklärung ​ausgehandelt, ruderte später jedoch etwas zurück.