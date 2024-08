Zum Wochenstart hatte der Tokioter Leitindex Nikkei mit 12,4 Prozent den grössten Tagesverlust seit dem Schwarzen Montag 1987 eingefahren. Anleger fürchteten, dass die hohen Zinsen zu einer Rezession in den USA führen könnten. Japan, dessen Volkswirtschaft exportlastig ist, würde dies besonders treffen. An den asiatischen Börsen hat sich inzwischen die Aufregung nach den panikartigen Verkäufen etwas gelegt - die grossen Aktienindizes stabilisierten sich. Am Devisenmarkt kam der japanische Yen nach den Äusserungen Uchidas derweil unter Druck. Der Dollar stieg um 2,5 Prozent auf 147,89 Yen. Japan hat in diesem Jahr mehrfach massiv am Devisenmarkt interveniert, um den schwachen Yen zu stützen, der Anfang Juli auf ein 38-Jahres-Tief abgesackt war.