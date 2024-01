Japans Notenbank hält an ihrer Negativzinspolitik fest, deutet aber zugleich ein nahendes Ende ihres lockeren Kurses an. Zentralbankchef Kazuo Ueda äusserte sich nach der geldpolitischen Sitzung am Dienstag zwar nicht zu Spekulationen, dass die Zinswende bereits im Frühjahr kommen könnte. Allerdings erhöht sich aus seiner Sicht allmählich die Wahrscheinlichkeit, dass die Bank von Japan (BoJ) das Inflationsziel von zwei Prozent nachhaltig erreiche. Ueda verwies auf die zuletzt stetigen Anstiege der Preise im Servicesektor.