Ein ‌Mitglied des neunköpfigen ​Führungsgremiums warnte demnach vor einer Stagflation wie in den 1970er Jahren, sollte der Preisdruck durch die Energiekosten anhalten. Ein weiteres Mitglied wies auf die Gefahr hin, ‌dass die Zentralbank mit ihrer Geldpolitik unbeabsichtigt ins Hintertreffen geraten könnte, falls sich die Teuerung verfestige. Sollte ​der Konflikt im Nahen Osten andauern, müsse ​die BOJ das Tempo ​der Zinserhöhungen womöglich anziehen und zu einer neutralen oder restriktiven Linie ‌übergehen, hiess es in einer dritten Stellungnahme.