Dem Szenario zufolge würde die Kerninflation - also die Teuerung ohne die schwankungsanfälligen Preise für Energie und Lebensmittel - im Fiskaljahr 2026 auf 3,1 ‌Prozent steigen und 2027 bei 3,0 Prozent liegen. 2028 würde sie sich dann auf 2,3 Prozent verlangsamen. «Besonders bemerkenswert ist, dass für die Fiskaljahre ​2026 und 2027 zwei Jahre in Folge ​ein Anstieg von rund drei Prozent ​erwartet wird», hiess es in dem Bericht. Diese Abweichung nach oben könne zu ‌einem Faktor werden, der die mittel- bis langfristigen Inflationserwartungen in die Höhe treibe.