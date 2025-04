«Das Gesamtbild der Zölle ist noch ungewiss, aber sie werden die Importpreise kurzfristig in die Höhe treiben», sagte Notenbankchef Kazuo Ueda am Mittwoch bei einer Anhörung vor dem japanischen Parlament. Darüber hinaus sei damit zu rechnen, dass die Zölle die Stimmung in den Unternehmen und der privaten Haushalte belasten und die Ausgaben bremsen dürften.