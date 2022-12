An den Finanzmärkten war eine Änderung der Spanne, in der sich die langfristige Anleiherendite bewegen darf, als Strategiewechsel der Bank of Japan (BOJ) interpretiert worden, was am 20. Dezember zu heftigen Marktreaktionen führte. Die Notenbanker hatten damals beschlossen, dass sich die Renditen zehnjähriger japanischer Staatsanleihen in einer Spanne zwischen minus 0,5 Prozent und plus 0,5 Prozent bewegen können. Zuvor wurde nur eine Spanne von minus 0,25 Prozent und plus 0,25 Prozent zugelassen.