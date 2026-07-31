Die Zinsentscheidung fällt in eine Phase starker Währungsschwankungen. ​Zuvor hatte die Regierung in Tokio Insidern zufolge ​am Donnerstag an den ​New Yorker Märkten interveniert, um den schwachen Yen zu stützen. Die ‌Währung war auf ein 40-Jahres-Tief gefallen. Das langsame Tempo der Notenbank bei Zinserhöhungen gilt als Hauptgrund für die Yen-Schwäche, die ​wiederum ​die Importkosten in die ⁠Höhe treibt und Verbraucher sowie Einzelhändler ​belastet. Erst im ⁠Juni hatte die BOJ die Zinsen auf ein 31-Jahres-Hoch ‌angehoben. Experten zufolge steht Ueda nun vor der Herausforderung, den Yen durch die Aussicht auf eine ‌straffere Geldpolitik zu stützen.