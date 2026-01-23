Die japanische Notenbank Bank of Japan (BOJ) hat ihre Leitzinsen unverändert gelassen und angesichts angehobener Konjunktur- und ‌Inflationsprognosen ‌ihre Zuversicht für die weitere wirtschaftliche Entwicklung signalisiert. Die Währungshüter beliessen den Leitzins bei 0,75 Prozent, teilten sie am Freitag mit. Der ​Schritt war weithin erwartet worden, nachdem die ‌BOJ den Zins erst ‌im Dezember von 0,50 Prozent angehoben hatte. In ihrem Quartalsbericht hob sie ihre Wachstumsprognose für die Fiskaljahre 2025 und 2026 an. Zudem rechnet sie für das Fiskaljahr 2026 nun mit ⁠einer Kerninflation von 1,9 Prozent statt wie bisher mit 1,8 Prozent. Die Notenbank bekräftigte zudem ihr Versprechen, die Zinsen weiter anzuheben, ​sollten sich Wirtschaft und Preise wie erwartet entwickeln.