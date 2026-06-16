Die japanische Wirtschaft hat sich der BOJ zufolge moderat erholt, auch wenn das Wachstum ​künftig etwas ​an Fahrt verlieren dürfte. Die Gefahr einer ⁠deutlichen Abschwächung habe sich jedoch verringert. Wirtschaftsminister Minoru Kiuchi, der ​als einer von zwei Regierungsvertretern ⁠ohne Stimmrecht an der Zinssitzung teilnahm, betonte am Dienstag die Notwendigkeit einer engen Abstimmung. «Wir hoffen ‌sehr, dass die BOJ kommuniziert und eng mit der Regierung zusammenarbeitet», sagte er. Die Währungshüter gehen davon aus, dass die Kerninflation schrittweise steigen und zwischen der zweiten ‌Hälfte des Fiskaljahres 2026 und dem Fiskaljahr 2027 das Zielniveau von zwei ​Prozent erreichen wird. Mit dem Zinsschritt schliesst sich die BOJ anderen grossen Zentralbanken wie der Europäischen Zentralbank (EZB) an, die ihre Geldpolitik zur Inflationsbekämpfung ebenfalls gestrafft haben.