Für das im März 2026 endende Fiskaljahr wird nun nur noch mit einem Plus von 0,5 Prozent gerechnet statt der 1,1 Prozent, von denen noch vor drei Monaten ausgegangen wurde, wie die Bank of Japan am Donnerstag mitteilte. Sie senkte auch ihre Wachstumsprognose für das folgende Fiskaljahr, und zwar auf 0,7 Prozent. Im Januar hatte sie noch 1,0 Prozent angesetzt.