Japans Notenbank lässt nach den zwei Zinserhöhungen im laufenden Jahr die Option einer weiteren Straffung offen. Die Bank of Japan (BoJ) beliess am Donnerstag den kurzfristigen Leitzins unverändert bei 0,25 Prozent. Die Zentralbank prognostiziert zudem, dass sich die Inflation in den kommenden Jahren um ihre Zielmarke von zwei Prozent einpendeln wird. Sie hat eine nachhaltige Annäherung an ihr Inflationsziel zu einer Voraussetzung für weitere Straffungsschritte gemacht. «Wenn man sich die inländischen Daten ansieht, bewegen sich Löhne und Preise im Einklang mit unseren Prognosen», sagte BoJ-Chef Kazuo Ueda vor der Presse. Zugleich betonte er, dass die Zentralbank nicht auf einen Zeitpunkt für die nächste Zinserhöhung festgelegt sei.