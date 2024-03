Zentralbank-Chef Kazuo Ueda sagte am Donnerstag, die Wahrscheinlichkeit steige schrittweise, dass die Bank of Japan (BoJ) ihr Inflationsziel von zwei Prozent erreiche. «Wenn sich bestätigt, dass sich ein positiver Lohninflationszyklus verstärkt, können wir eine Änderung unserer massiven geldpolitischen Lockerungsmassnahmen in Betracht ziehen», sagte Ueda im Parlament. Die Äusserungen schürten Markterwartungen, dass die BoJ bereits auf ihrer Sitzung am 19. März aus den Negativzinsen aussteigen könnte.