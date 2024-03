«Es scheint genügend Faktoren zu geben, die eine geldpolitische Wende im März rechtfertigen», sagte ein Insider mit Blick auf den am Dienstag anstehenden Zinsentscheid zur Nachrichtenagentur Reuters. Letztlich liege es aber im «Ermessen» des Führungszirkels der Bank of Japan (BoJ), wie die Entscheidung ausfalle. Eine Zinswende am 19. März sei noch lange nicht beschlossene Sache, da einige Mitglieder des neunköpfigen Direktoriums über jüngste Schwächezeichen beim Konsum besorgt seien.