Zwar spielten solche Fonds eine ⁠wichtige Rolle bei der Bereitstellung von Risikokapital, sie könnten jedoch ‌auch «Risiken für das gesamte ‌Finanzsystem» darstellen, sagte der Notenbankdirektor ​Kazushige Kamiyama in einer am Freitag veröffentlichten Rede. In den vergangenen Jahren hätten Private-Equity-Fonds zunehmend Unternehmenssanierungen sowie Fusionen und Übernahmen in Japan vorangetrieben.