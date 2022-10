Notenbank hält an ultralockerer Geldpolitik fest

Am Devisenmarkt rutschte die japanische Währung am Donnerstag weiter ab. Im Gegenzug verteuerte sich der Dollar zeitweise auf über 150 Yen. Das ist das tiefste Niveau seit 32 Jahren - ein Schwelle, die an der Börse als psychologisch wichtige Marke betrachtet wird. Auch ein historischer Eingriff am Devisenmarkt im September hatte der japanischen Währung keine grosse Atempause verschafft. "Der schwache Yen treibt die Preise in Japan nach oben, was ein weiterer Grund für den Ausverkauf bei Anleihen ist", erläuterte Bond-Experte Koguchi.