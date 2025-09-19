Die Notenbank in Tokio (Bank of Japan; BOJ) belässt den Leitzins weiterhin konstant bei 0,50 Prozent. Von Reuters befragte Experten hatten dies erwartet.
Zugleich hat die japanische Zentralbank hat mit dem geplanten Verkauf von börsengehandelten Fonds (ETF) einen weiteren Schritt zur Abkehr von ihrer Jahre langen extrem expansiven Geldpolitik angekündigt.
Die Ankündigung zum geplanten Start des Verkaufs von seit der Corona-Pandemie massiv angehäuften ETFs kam - im Gegensatz zum Leitzinsentscheid - für die Investoren überraschend. An den Finanzmärkten fiel die Reaktion dementsprechend aus. Am Aktienmarkt fiel der Leitindex Nikkei 225 um rund eineinhalb Prozent; der Yen legte ebenso wie die Renditen auf japanische Staatsanleihen zu.
(AWP/Reuters)