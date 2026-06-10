Sein Stellvertreter Ryozo Himino werde die mit Spannung erwartete Sitzung am 15. und 16. Juni leiten, teilte die Bank of Japan (BoJ) am Mittwoch mit. Der andere Vize-Gouverneur, Shinichi Uchida, werde die anschliessende Pressekonferenz abhalten. Der 74-jährige Ueda werde voraussichtlich rund zwei Wochen im Krankenhaus bleiben, um eine infizierte Leberzyste behandeln zu lassen. Er werde jedoch aus der Ferne arbeiten und an der nächsten Sitzung vom 30. bis 31. Juli teilnehmen.
Die Finanzmärkte gehen davon aus, dass die BoJ auf der Sitzung in der kommenden Woche ihren Leitzins von 0,75 Prozent auf 1,0 Prozent anhebt. Damit würden die Zinsen auf den höchsten Stand seit drei Jahrzehnten steigen.
(Reuters)