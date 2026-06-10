Sein Stellvertreter Ryozo Himino werde ‌die mit Spannung erwartete Sitzung ‌am 15. und ​16. Juni leiten, teilte die Bank of Japan (BoJ) am Mittwoch mit. Der andere Vize-Gouverneur, Shinichi Uchida, werde die anschliessende Pressekonferenz abhalten. Der ‌74-jährige Ueda werde voraussichtlich rund zwei Wochen im Krankenhaus bleiben, um eine infizierte Leberzyste behandeln ​zu lassen. Er werde jedoch ​aus der Ferne arbeiten und ​an der nächsten Sitzung vom 30. bis ‌31. Juli teilnehmen.