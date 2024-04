Entsprechende Signale kamen am Freitag von Zentralbankchef Kazuo Ueda in einem Zeitungsinterview. Seiner Ansicht nach dürfte die Inflation vom «Sommer zum Herbst hin» durch üppige Tariferhöhungen angeheizt werden, wie er der Zeitung «Asahi» sagte. Die Bank of Japan (BoJ) könne mit ihrer «Geldpolitik darauf reagieren». Dies gilt Experten als bislang klarster Hinweis, dass eine weitere Zinserhöhung in den kommenden Monaten anstehen dürfte.