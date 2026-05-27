«Ein vorübergehender Schock kann dauerhafte Folgen haben, wenn er Löhne, Erwartungen und das Preissetzungsverhalten verändert», sagte Ueda am Mittwoch auf einer Konferenz der Bank of Japan (BOJ). Zentralbanken dürften die Ölpreise daher nicht isoliert betrachten. Wenn die Inflationserwartungen bereits hoch seien und die Löhne stiegen, sei das Risiko von Zweitrundeneffekten gross, erklärte er weiter.
Ueda äussert sich in einer Phase, in der steigende Ölpreise infolge des Nahostkonflikts den Inflationsdruck in Japan verstärken. An den Finanzmärkten wird spekuliert, dass die Notenbank im kommenden Monat die Leitzinsen anheben könnte.
(Reuters)