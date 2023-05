Die Unsicherheiten hinsichtlich der Konjunkturaussichten seien extrem hoch, sagte Ueda am Freitag in einem Seminar. "Derzeit ist es notwendig, mit der geldpolitischen Lockerung fortzufahren", merkte er an. Die Kosten dafür, die Geldpolitik verfrüht zu ändern und die Inflation in Richtung zwei Prozent zu drücken, seien extrem hoch. "Es ist angebracht, sich Zeit zu nehmen, um zu beurteilen, wann die ultralockere Geldpolitik in Richtung eines künftigen Ausstiegs angepasst werden sollte." Ueda hatte im April das Ruder bei der Bank von Japan (BOJ) übernommen.