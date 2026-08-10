Viele Mitglieder des Führungsgremiums warnten davor, dass die Teuerungsrate ​das Ziel von zwei Prozent übertreffen könnte. Als Gründe ​nannten sie steigende Importkosten durch ​den schwachen Yen, Preisdruck durch eine starke Nachfrage im Bereich der Künstlichen Intelligenz (KI) sowie ‌hohe Treibstoffkosten infolge des Nahostkonflikts. Der Fokus der Geldpolitik habe sich von der Ankurbelung der Inflation hin zur Verhinderung eines Überschiessens verlagert, erklärte ​ein ​Mitglied. Zwei weitere Stimmen forderten der ⁠Zusammenfassung zufolge eine zügige Anhebung der Zinsen, ​um den Inflationsrisiken zu ⁠begegnen und den Leitzins näher an ein für die Wirtschaft ‌neutrales Niveau heranzuführen. Die Protokollnotizen decken sich mit den Aussagen von BOJ-Gouverneur Kazuo Ueda nach der Juli-Sitzung. Damals hatte ‌die Zentralbank die Zinsen zwar unverändert gelassen, jedoch eine ​hohe Wahrscheinlichkeit für eine Anhebung im September in Aussicht gestellt.