Zur Deckung des Defizits sollen neue Staatsanleihen im Wert von 11,7 Billionen Yen ausgegeben werden. Dies ist deutlich mehr als die zusätzliche Anleiheemission des Vorjahres von rund 6,7 Billionen Yen. «Für die Regierung Takaichi, die als Minderheitsregierung in beiden Kammern des Parlaments starten musste, scheint dieser Nachtragshaushalt allseitige Zugeständnisse an die Regierungskoalition, die Oppositionsparteien, die lokalen Regierungen und die Wirtschaftsverbände erforderlich gemacht zu haben», sagte der Chefvolkswirt von Mizuho Securities, Shunsuke Kobayashi.