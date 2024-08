Kishida trat mit dem Versprechen an, die wirtschaftliche Ungleichheit zu bekämpfen und die japanische Mittelschicht zu stärken. In seiner relativ kurzen Amtszeit sah sich Kishida mit grossen Herausforderungen konfrontiert, darunter die Corona-Pandemie, steigende Lebenshaltungskosten und geopolitische Spannungen in der Region. Trotz einiger aussenpolitischer Erfolge, wie der Stärkung der Beziehungen zu den USA und anderen Verbündeten, blieben viele seiner innenpolitischen Reformversprechen unerfüllt, was zu wachsender Unzufriedenheit in der Bevölkerung führte.