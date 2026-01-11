Die Zeitung Yomiuri hatte bereits am Freitag berichtet, dass eine Neuwahl am 8. oder 15. Februar in Betracht gezogen werde. Eine Neuwahl im Februar würde jedoch die Verabschiedung ⁠von Takaichis milliardenschwerem Haushalt gefährden. Oppositionspolitiker zeigten sich überrascht von den Berichten. Ein Urnengang zu diesem Zeitpunkt würde die Verabschiedung des Haushalts bis zum Ende des Fiskaljahres im März verhindern, sagte Tetsuo ​Saito, Chef der Oppositionspartei Komeito. Dies geschehe in einer für die ‌japanische Wirtschaft kritischen Phase. Takaichi selbst äusserte sich zurückhaltend. ‍Sie konzentriere sich derzeit darauf, dass die Vorteile der Konjunkturmassnahmen, die die Folgen der Inflation abfedern sollen, bei der ​Bevölkerung ankommen, sagte sie in einem Interview mit NHK, das am Donnerstag aufgezeichnet und am Sonntag ausgestrahlt wurde. Nach den Medienberichten über mögliche Neuwahlen gab der Yen gegenüber dem Dollar ‌nach.