Um staatliche Initiativen für Unternehmen berechenbarer zu machen, will Takaichi einen neuen ​Weg bei der Haushaltsplanung gehen. In Japan ​stellt die Regierung in der ​Regel Einjahreshaushalte auf. Nun sollten langfristige Investitionen durch einen mehrjährigen Haushaltsrahmen ‌gefördert werden, sagte die Regierungschefin. «Gleichzeitig werden wir keine rücksichtslose Fiskalpolitik betreiben, die das Vertrauen der Märkte untergräbt.»