Die Marktbewegungen sind zu einem zentralen Thema im Wahlkampf für die von Takaichi ausgerufene Neuwahl am 8. Februar geworden. Mehrere Oppositionsparteien ‌haben vorgeschlagen, die ETF-Bestände der BoJ und die ⁠für Währungsinterventionen vorgehaltenen Devisenreserven zu investieren, um mit ‌den Erlösen eine Senkung der Verbrauchssteuer zu finanzieren. Die Regierungskoalition von Takaichi äusserte sich zurückhaltend zu der ‍Idee.