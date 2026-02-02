Die politische ​Brisanz der Währungsschwäche wurde unterdessen durch eine Klarstellung der Regierung deutlich. Ein Sprecher trat am Montag dem Eindruck entgegen, Ministerpräsidentin Sanae Takaichi habe in einer Wahlkampfrede die ‌Vorteile des schwachen Yen betont. «Die Ministerpräsidentin hat die ⁠Ansicht geäussert, dass wir eine Wirtschaftsstruktur aufbauen wollen, ‌die gegenüber Wechselkursschwankungen widerstandsfähig ist», sagte der stellvertretende Kabinettschef Masanao Ozaki am Montag während einer regulären Pressekonferenz. Takaichi ‍hatte den Kursverfall zuvor als «grosse Chance» für die Exportwirtschaft bezeichnet, erklärte jedoch später, sie habe keine Präferenz hinsichtlich der Entwicklung des ​Yen. Ein schwacher Yen gilt jedoch als politisch heikel, da ‍er die Importe verteuert und damit die Lebenshaltungskosten der Haushalte in die Höhe treibt.