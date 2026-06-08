Die weiteren Aussichten für Japan werden durch den Nahost-Konflikt getrübt. Angriffe der USA und Israels auf den Iran ​Ende Februar ​sowie die faktische Schliessung der ⁠Strasse von Hormus durch die Regierung in Teheran ​haben die Energiepreise in die ⁠Höhe getrieben. Das Land ist stark von Ölimporten aus dem Nahen ‌Osten abhängig. Die steigenden Treibstoffkosten heizen zudem die Inflation an, schmälern die Kaufkraft der Verbraucher und belasten die Gewinnmargen der Unternehmen. ‌Um die Haushalte bei den steigenden Energiekosten zu entlasten, hatte ​die Regierung von Ministerpräsidentin Sanae Takaichi am Mittwoch einen Nachtragshaushalt in Höhe von 19 Milliarden Dollar verabschiedet.