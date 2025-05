Ein globaler Handelskrieg, der durch Trumps weitreichende Zölle ausgelöst wurde, hat die Finanzmärkte erschüttert und die Entscheidung der Bank of Japan (BOJ) darüber erschwert, wann und wie weit sie die Zinssätze anheben kann. Die japanische Zentralbank hat angesichts möglicher Belastungen durch US-Strafzölle ihre Konjunkturprognose mehr als halbiert. Für das im März 2026 endende Fiskaljahr wird nun nur noch mit einem Anstieg des BIP von 0,5 Prozent gerechnet. Die Währungshüter beliessen ihren Leitzins jüngst bei 0,5 Prozent. Sie gehen davon aus, dass sich die Inflation in den kommenden Jahren in etwa um die angestrebte Zielmarke von zwei Prozent bewegen wird.