Der private Konsum, der mehr als die Hälfte der Wirtschaftsleistung ausmacht, legte nur noch um 0,1 Prozent zu. Hohe Lebensmittelkosten bremsten die Ausgabenbereitschaft der Haushalte. Die Investitionen der Unternehmen stiegen hingegen um 1,0 Prozent und damit stärker als erwartet. Die Nettoexporte, also die Ausfuhren abzüglich der Einfuhren, drückten das Wachstum um 0,2 Prozentpunkte. Im Vorquartal hatte die japanische Wirtschaft noch ein revidiertes Wachstum von 2,3 Prozent verzeichnet. Die neue Regierung von Ministerpräsidentin Sanae Takaichi arbeitet derzeit an einem Konjunkturpaket, um die Belastung der Haushalte durch die gestiegenen Lebenshaltungskosten abzufedern.