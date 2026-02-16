Der schwache Zuwachs ist vor ‌allem auf den gebremsten Konsum zurückzuführen. Die privaten Konsumausgaben, die mehr als die Hälfte der Wirtschaftsleistung ausmachen, stiegen nur ​um 0,1 Prozent. Anhaltend hohe Lebensmittelkosten belasten ​hier die Ausgaben der Haushalte. ​Die Investitionsausgaben der Unternehmen legten um 0,2 Prozent zu und kehrten ‌damit einen vorherigen Rückgang um. Die Auslandsnachfrage, also Exporte minus Importe, lieferte keinen Wachstumsbeitrag. Die Exporte verzeichneten jedoch einen ​geringeren ​Rückgang, nachdem die USA ⁠einen Basiszollsatz von 15 Prozent auf ​fast alle japanischen ⁠Importe festgeschrieben hatten.