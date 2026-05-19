Das japanische Bruttoinlandsprodukt (BIP) ‌legte ⁠aufs Jahr hochgerechnet um 2,1 Prozent zu, wie ⁠aus offiziellen Regierungsdaten vom Dienstag hervorging. Analysten hatten im Vorfeld lediglich ‌mit einem Plus von 1,7 Prozent ‌gerechnet, nach einem ​revidierten Anstieg von 0,8 Prozent im Vorquartal. Im Vergleich zum vorangegangenen Vierteljahr wuchs die Wirtschaft um 0,5 Prozent. Getragen wurde der Aufschwung von einem robusten privaten ‌Konsum, der mehr als die Hälfte der Wirtschaftsleistung ausmacht und um 0,3 Prozent stieg. Zudem trug die Nettoauslandsnachfrage ​0,3 Prozentpunkte zum Wachstum bei. Auch die ​Investitionen der Unternehmen legten um ​0,3 Prozent zu.