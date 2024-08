Sollte sich die Inflation in die richtige Richtung bewegen, werde die Straffung der Geldpolitik fortgesetzt, sagte der stellvertretende Notenbankchef Ryozo Himino am Mittwoch. Man werde dabei aber auch die Entwicklung an den Finanzmärkten beobachten. Die jüngste Aufwertung der Landeswährung Yen dürfte die heimischen Exporteure nicht stark belasten, sagte Himino. Die Schwankungen an der Börse «muss die Stimmung in der Wirtschaft nicht allzu sehr beeinträchtigen». Die japanischen Unternehmen hätten sich umgestellt und Wettbewerbsvorteile geschaffen.