Die ​EU-Behörde verdächtigt den chinesischen Konzern, die Übernahme mit Hilfe staatlicher Beihilfen stemmen zu wollen. Die Brüsseler Behörde hatte JD.com im Rahmen ihrer Untersuchung bereits ihre Beschwerdepunkte zukommen lassen. JD.com könnte von staatlichen chinesischen Stellen danach unzulässige Subventionen erhalten ‌haben. Dies könnte den Wettbewerb auf dem EU-Binnenmarkt nach dem Zusammenschluss verzerren. Konkret gehe es um vergünstigte Finanzierungen, steuerliche Vergünstigungen und Zuschüsse. Das Verfahren basiert ​auf der EU-Verordnung über drittstaatliche Subventionen. JD.com hat die Möglichkeit, ​auf die Vorwürfe zu reagieren und gegebenenfalls ​Zusagen anzubieten. Die Brüsseler Behörde hatte im Mai 2026 eine vertiefte Prüfung der Übernahme eingeleitet. ‌Die vorläufige Frist für eine Entscheidung läuft bis zum 2. Oktober 2026.