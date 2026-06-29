JD.com habe die investitionskontrollrechtliche Freigabe ⁠des Bundeswirtschaftsministeriums für die Transaktion erhalten, teilte der Konzern am ‌Montag mit. Er rechne in ‌der zweiten Jahreshälfte mit dem ​Vollzug der Transaktion. «Die Partnerschaft zwischen Ceconomy und JD.com ist eine strategische Investition in die Zukunft des europäischen Einzelhandels», teilte die Düsseldorfer Holding mit.