Laut dem Verband Schweizerischer Kantonalbanken kostet ein Kind in den ersten 18 Lebensjahren etwa 330 000 Franken. Dieser Betrag fasst jedoch nur die direkten Kosten zusammen. Essen, Windeln, Kleidung. Was man halt so benötigt für den Nachwuchs. In diesem Betrag sind weder die Ausgaben für Fremdbetreuung noch indirekte Kosten enthalten. Wobei man festhalten kann, dass die indirekten Kosten den wohl erheblichen Anteil der effektiven Kosten eines Kindes ausmachen.