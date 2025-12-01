In welchem Ausmass es sich bei den Anstiegen der Aktien rund um KI tatsächlich um eine Anlegerblase handelt, ist höchst ungewiss. Entscheidend sind bei solchen Betrachtungen die Gewinnentwicklung der Unternehmen in der Zukunft - und die Frage, ob sich die Milliardeninvestitionen in die neuen Technologien auszahlen werden. Voraussagen kann das niemand. Und so ist es auch unmöglich zu beantworten, ob die Gewinnerwartungen gerade in Unternehmen (und Aktien) wie Nvidia gerechtfertigt sind.