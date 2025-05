Jüngere sind laut Umfrage stärker vom Betrug betroffen gewesen als ältere Personen. Ein Grund dafür ist, dass die jüngere Generation häufiger online einkauft. Am häufigsten geschahen die Delikte in Fake-Shops (38 Prozent) und am zweithäufigsten via Phishing (33 Prozent), also betrügerischen E-Mails.