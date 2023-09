In Deutschland kann sich in etwa jeder 40. Bürger keinen Internetzugang leisten. Bei den über 16-Jährigen seien es im vergangenen Jahr 2,6 Prozent gewesen, teilte das Statistische Bundesamt am Dienstag mit. Deutschland liege damit über dem EU-Durchschnitt von 2,4 Prozent. Mit einem Plus von 0,4 Punkten sei die Zahl im Vergleich zu 2021 leicht gestiegen, während der EU-Schnitt im selben Zeitraum um 0,3 Zähler gesunken sei. Mit 9,1 Prozent sei der Bevölkerungsanteil, der sich 2022 keinen Internetzugang leisten konnte, in Rumänien am höchsten und in Finnland (0,3 Prozent) am niedrigsten.