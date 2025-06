Die Studienergebnisse zeichnen ein düsteres Bild der finanziellen Situation vieler unter 40-Jähriger in der Schweiz. Über die Hälfte der total 412 Befragten lebt von der Hand in den Mund, also von Monatslohn zu Monatslohn. Sparen? Für sie unmöglich. Sämtliche Einnahmen gehen sofort für die täglichen Ausgaben drauf. Bei über einem Drittel ist die Lage noch prekärer. Sie haben Mühe, die monatlichen Ausgaben zu stemmen und alle Rechnungen zu zahlen.