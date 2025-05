Kann ich mir die teure PV-Anlage überhaupt noch leisten?

Die Wohntraumstudie zeigt weiter auf, dass Hausbesitzer sich heute ganz genau überlegen, wie viel Geld sie in ihr Eigenheim stecken wollen. Besonders auffällig ist der Bedeutungsverlust von energetischen Massnahmen. So sind etwa teure Solaranlagen – einst Spitzenreiter bei geplanten Investitionen – auf den achten Platz abgerutscht. Viel lieber investieren Immobilienbesitzer in den Komfort. Sie verschönern ihren Garten, streichen die Fassade oder modernisieren das Bad – das bringt sofort einen Mehrwert. Und kostet erst noch deutlich weniger.