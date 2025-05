Arzttermin am Präsenztag

Ein weiterer Trick: Jeder Zweite gab bei der Umfrage an, private Verpflichtungen wie Arzt- oder Handwerkertermine bewusst auf Präsenztage zu legen, um so nicht am Arbeitsplatz erscheinen zu müssen. «Selbst Beschäftigte, die offiziell im Homeoffice arbeiten dürfen, empfinden die bestehenden Regelungen oft als zu starr oder unflexibel», meint Stefanie Bickert, Job-Expertin bei Indeed. «Firmen, die mit strengeren Anwesenheitsvorgaben zur Präsenz gegensteuern, laufen Gefahr, an der Lebenswirklichkeit ihrer Belegschaft vorbeizuplanen.»