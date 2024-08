«Erfolge klar benennen»

Zu einem ähnlichen Befund wie das IW kommt auch das Ifo-Institut. «Populistische Parteien finden vor allem in Regionen Zuspruch, in denen eine hohe Zahl älterer Wahlberechtigter lebt und in denen die Menschen mit wenig Zuversicht in die Zukunft schauen», sagte der stellvertretende Leiter der Ifo-Niederlassung Dresden, Joachim Ragnitz, nach Auswertung der Europawahl-Ergebnisse. «Auch eine hohe Unzufriedenheit mit der eigenen wirtschaftlichen Situation begünstigt ein solches Wahlverhalten.» Ein Zusammenhang zu Faktoren regionaler Wirtschaftskraft oder einer ungünstigen Arbeitsmarktsituation sei hingegen nicht festzustellen.