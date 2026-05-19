Knapp der ​Hälfte der Befragten (48,4 Prozent) fehlten im April Aufträge - etwas mehr als im Januar, als dies 46,6 Prozent sagten. Der Anteil ist damit bei Soloselbstständigen und Kleinstunternehmen höher als in der Gesamtwirtschaft mit 39,0 Prozent. «Viele Unternehmen ‌halten sich bei Aufträgen zurück, gleichzeitig bleibt die Konsumlaune gedämpft», sagte Demmelhuber.