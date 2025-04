Der Spin-off soll nach Zustimmung der Generalversammlung vom 14. Mai im Juni 2025 erfolgen, sofern weitere Bedingungen erfüllt seien, heisst es in der Einladung zur GV. Die Aktien von Amrize sollen demnach künftig an der New Yorker Börse NYSE und an der Schweizer SIX unter dem Ticker «AMRZ» gehandelt werden.