Fast jeder, der schon einmal in einem Café oder Restaurant ein Heissgetränk zu sich genommen hat, kam dabei mit den rot eingepackten Karamellkeksen in Berührung, die unter dem Namen «Lotus-Kekse» bekannt sind. Ob das Gebäck nach jedermanns Geschmack ist oder nicht, ist die eine Frage – doch wer steckt eigentlich hinter dem Keks?