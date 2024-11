Meist kleinere Beträge

Die Mehrheit investiert zudem nur kleinere Beträge in Kryptowährungen. Dies deutet laut den Studienautoren darauf hin, dass viele Investitionen eher experimentellen Charakter haben. So halten 31 Prozent der Befragten weniger als 1000 Franken in Kryptowährungen. Die am häufigsten genannte Motivation für ein Krypto-Investment ist Neugier oder Interesse (71 Prozent), gefolgt von der Aussicht auf Rendite (50 Prozent).