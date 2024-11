Eine deutliche Mehrheit gab an, in der Schule nur wenig (40 Prozent) oder so gut wie nichts (40 Prozent) über Wirtschaft und Finanzen gelernt zu haben oder zu lernen. Nur 19 Prozent fanden, dass sie viel dazu gelernt hätten. 92 Prozent waren zudem der Ansicht, dass in der Schule mehr Wirtschafts- und Finanzthemen vermittelt werden sollten.