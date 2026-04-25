Ein Profil, das beim Arbeitgeber heute gefragt sei, könne morgen bereits überholt sein. KI erschwert derzeit besonders jungen Hochschulabgängern den Einstieg ins Berufsleben. Denn genau die Tätigkeiten, für die es kaum Erfahrung braucht, können am einfachsten durch künstliche Intelligenz ersetzt werden. Ein hausgemachtes Problem findet Scheiwiller: «Wir haben über Jahre eine überakademisierte Gesellschaft gefördert. Büroarbeit und KV-Lehre wurden dem Handwerk übergeordnet.» Heute setzt die KI-Bedrohung aber genau dort an. «Es gibt Gewinner und Verlierer auf dem Arbeitsmarkt. Junge Hochschulabgänger gehören neuerdings auch zu den Risikogruppen, während im Handwerk nach wie vor wirklicher Fachkräftemangel herrscht», so der Experte.